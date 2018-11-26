СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине

Президент обещает, что не будет мобилизации, что не будет ограничения прав и свобод граждан

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

Об этом Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду", – сказал главы государства.

Порошенко планирует, что парламент завтра поддержит решение на внеочередном заседании. Данное решение не предусматривает мобилизации, но надо "быть наготове", заявил президент.

Порошенко обещает, что не будет мобилизации, что не будет ограничения прав и свобод граждан.

В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принято решение о введении военного положения в Украине. Соответствующее решение было принято из-за действий Российской Федерации в Азовском море, сообщает РБК-Украина.

По словам Турчинова, военное положение предлагается ввести сроком на 60 дней.

Отметим, согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях.

Таким образом, СНБО рекомендует президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в Украине. Теперь Порошенко должен передать соответствующий указ на рассмотрение Верховной рады. Рада должна собраться на внеочередную сессию в течение двух дней и рассмотреть предложение президента.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.