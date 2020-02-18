СНБО решил существенно увеличить оборонный заказ

На заседании СНБО рассмотрели показатели гособоронзаказа на 2020, 2021 и 2022 годы

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что объем государственного оборонного заказа планируется увеличить на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом он сказал на брифинге по результатам срочного заседания СНБО.

По его словам, было принято решение относительно основных показателей государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

"Гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую рассчитывается в этом году потратить, составляет более одного миллиарда долларов", – сказал Данилов.

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Также его спросили, соответствует ли действительности, что новый оборонный заказ не предусматривает финансирования новых украинских ракетных программ.

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"Я могу сказать, что это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть прочным, и все то, что касается ракетных программ, они будут финансироваться в соответствии со всеми нашими нормативно-правовыми актами, которые были приняты ранее", - сказал Данилов и заверил, что заказы по ракетным программам будут.

Напомним, ранее СНБО утвердил расходы госбюджета на безопасность на 2020 год в размере 245,8 миллиарда гривен.

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