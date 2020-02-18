СНБО решил существенно увеличить оборонный заказ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что объем государственного оборонного заказа планируется увеличить на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом он сказал на брифинге по результатам срочного заседания СНБО.
По его словам, было принято решение относительно основных показателей государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы.
"Гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую рассчитывается в этом году потратить, составляет более одного миллиарда долларов", – сказал Данилов.
Также его спросили, соответствует ли действительности, что новый оборонный заказ не предусматривает финансирования новых украинских ракетных программ.
"Я могу сказать, что это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть прочным, и все то, что касается ракетных программ, они будут финансироваться в соответствии со всеми нашими нормативно-правовыми актами, которые были приняты ранее", - сказал Данилов и заверил, что заказы по ракетным программам будут.
Напомним, ранее СНБО утвердил расходы госбюджета на безопасность на 2020 год в размере 245,8 миллиарда гривен.
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