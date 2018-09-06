СНБО утвердил меры для защиты нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщает пресс-служба совета.



"Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.", – сказано в сообщении.



СНБО поручил Кабмину принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.



Кроме этого, президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание координационного центра по противодействию агрессии РФ на Азовском море.



"Мы договорились, что создадим единый координационный центр, который поможет эффективно и адекватно реагировать на те вызовы, которые сегодня возникли вокруг ситуации на Азове", – заявил он во время пресс-конференции.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

Недавно Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге принял решение рассматривать жалобу Москвы по иску Украины, и только потом дело по существу. То есть в два этапа. В свою очередь в МИД объяснили, на что жалуется Россия по "морскому" иску Украины.

Отметим, в последние месяца в Азовском море замечена значительная активизация России – Москва перебросила туда значительные военные силы, регулярно задерживает суда, идущие в порта Украины или в обратном направлении. Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала "ползучую" аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.