СНБО утвердил оборонный бюджет Украины

Расходы на оборону и безопасность предусмотрены на уровне 245 миллиардов гривен

/ Фото: AFP

Расходы Украины на безопасность и оборону в проекте государственного бюджета на 2020 год составят 245,8 миллиарда гривен – 5,4% от объема валового внутреннего продукта страны.

Такое финансирование, заложенное в проект государственного бюджета, утвердил на своем заседании Совет национальной безопасности и обороны, сообщила пресс-служба ведомства.

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"СНБО принял решение о предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

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Так, из 245,8 млрд грн, предусмотренных в госбюджете, планируется выделить 207,8 млрд гривен на расходы по бюджетным программам Минобороны, 10 млрд гривен – на государственные гарантии, 28 млрд гривен – на дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут расписаны отдельно по решению Совета нацбезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отстала от плана по доходам бюджета. План по поступлениям в казну в сентябре не был выполнен.

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