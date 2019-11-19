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Снимут ли "слуги народа" неприкосновенность с Порошенко: Корниенко дал прогноз

19 ноября, 12:23

Замглавы фракции привел в пример голосования за представления по Дубневичу

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пока в Генеральной прокуратуре готовят подозрение пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко, в "Слуге народа" уже начали прогнозировать, поддержат ли депутаты представление на снятие с него депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.

Об этом рассказал в интервью "Новому времени" заместитель главы фракции Александр Корниенко.

По его словам, если соответствующие представления по Порошенко будут внесены в Раду, то "слуги народа" внутри фракции примут решение, причем определяться с голосованием – поддерживать или нет – депутаты будут самостоятельно.

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"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны. Мы видели голосование по Ярославу Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест — ред.). Было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры", – сказал Корниенко.

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Подозрение для Порошенко: что инкриминируют экс-президенту

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Госбюро расследований передало в Генпрокуратуру проект подозрения относительно Порошенко и проект представления на привлечение его к уголовной ответственности. В то ж время генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что действительно в ГПУ эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями и в ближайшее время будет принято процессуальное решение. Читайте подробней, что инкриминируют Порошенко.

В свою очередь сам Петр Порошенко прокомментировал дело ГБР. Лидер "Европейской солидарности" даже отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину в связи с возможным объявлением ему подозрения.

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неприкосновенность Петр Порошенко слуга народа Александр Корниенко

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