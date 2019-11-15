Снятие депутатской неприкосновенности подкорректируют: чем займется Рада

Депутаты обсудят вопрос демонополизации на производство спирта и не забудут о соцгарантия для ветеранов войны

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект об отмене монополии государства на производство спирта, а также гармонизировать украинское законодательство относительно депутатской неприкосновенности. На повестке будет еще ряд законопроектов о соцгарантиях для ветеранов войны, блок экономических вопросов.

Так, депутаты рассмотрят в первом чтении внесенный президентом Украины законопроект №2300 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего". Документ призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Еще одним важным вопросом будет два законопроекта (№2237 и 2237-1), целью которых является гармонизация украинского законодательства в соответствии с законом об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят в сентябре. С целью обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности законопроектами предлагается определить особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных и негласных следственных действий.

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Также депутаты рассмотрят вопросы по участникам боевых действий. Законопроектом №1197 предлагается внести изменения в статью 6 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" для обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий для добровольцев, которые защищали Украину добровольческих батальонах, не входящих в силовые структуры нашей страны.

На повестке дня будет и ряд других законопроектов, в частности: изменения в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве; совершенствование деятельности Государственного бюро расследований; о Бюро финансовых расследований; относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря; изменения в закон о некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств; относительно оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

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