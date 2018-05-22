Снятие неприкосновенности с Дунаева и Пономарева: в Раде рассказали, когда возьмутся за нардепов

Комитет уже готов рассмотреть представления ГПУ и принять решение, но есть одна загвоздка

Снятие неприкосновенности с народных депутатов – от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева и Александра Пономарева из "Воли народа" – может быть рассмотрено уже на этой пленарной неделе.

Такую возможность допустил в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя Регламентного комитета Рады, нардеп Владимир Арешонков.

По его словам, главная загвоздка вопроса в том, что указанные нардепы не получили еще на руки представления от Генеральной прокуратуры.

"Представления есть. Члены комитета (по вопросам регламента – ред.) с ними знакомятся. Мы будем готовы к проведению заседания комитета. Когда оно (заседание – ред.) состоится, мне не известно. По моей информации, народные депутаты еще не предоставили нам письменных объяснений. Народный депутат имеет 5 дней с дня получения на руки представления генпрокурора для подачи в комитет письменного объяснения. По состоянию на данный момент, я не знаю, получили нардепы представления или нет. По состоянию на вчерашний день, по моей информации, вроде бы еще не получили. Комитет готов к рассмотрению, вопрос к нардепам", – объяснил Арешонков.

Также он не исключил, что представления ГПУ по Дунаеву и Пономареву Рада может рассмотреть на этой неделе.

"Это абсолютно возможно, потому что нардепы, относительно которых выдвигаются обвинения, должны предоставить нам свои письменные объяснения. Их пока что нет. Мы ждем. После этого будем принимать решение", – подчеркнул замглавы Регламентного комитета.

Напомним, 15 мая Генпрокурор попросил Раду лишить неприкосновенности нардепа Дунаева. Политик подозревается в подаче заведомо недостоверных сведений в декларацию как лиц, а уполномоченного на выполнение функций государства.

18 мая Юрий Луценко внес в Раду представление на депутата Пономарева. Генеральный прокурор хочет привлечь к уголовной ответственности политика за инцидент с препятствованием журналисткой деятельности в стенах парламента.