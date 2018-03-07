Собчак попала в базу сайта "Миротворец"

Сегодня, 20:49

Таким образом в предстоящих президентских выборах в РФ только один из кандидатов не находится в базе сайта

 

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Кандидат в президенты РФ на предстоящих выборах Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте "Миротворца", причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидентов".

Также на странице "Миротворца" в Facebook отметили, что теперь среди всех кандидатов на пост президента РФ только один - Григорий Явлинский – не находится в базе сайта.

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В Государственной пограничной службе прокомментировал намерение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак посетить оккупированный Крым. Об этом рассказал в эфире телеканала "Прямой" спикер ГПСУ Олег Слободян.

Он рассказал, в каком случае журналистке могут отказать в посещении полуострова, а также даже могут запретить въезд в Украину.

Он также раскритиковал намерение Собчак поехать в Крым накануне нелегитимных выборов.

Отметим, что 18 марта в России пройдут президентские выборы. Москва рассчитывает организовать "волеизъявление" и на оккупированном полуострове, однако и в Украине заявляют, что результаты этих выборов будут нелегитимными, так как сами выборы незаконны. В то же время президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
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Источник:

"Сегодня"

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