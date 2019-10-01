Соцсети о "формуле Штайнмайера": Украина не изменила позиций, а Кремль готовит победу для внутреннего потребителя

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Слова президента Украины Владимира Зеленского об одобрении "формулы Штайнмайера", разработанной на Минских переговорах для мирного урегулирования на востоке Украины, которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, стали предметом обсуждения в социальных сетях.

Так, депутат Верховной Рады восьмого созыва Борислав Береза в своем Facebook напомнил о том, что Украина – это парламентско-президентская республика, и потому определять ситуацию будут решения Рады, а подпись Кучмы или слова Зеленского.

В свою очередь, журналист Николай Билесков заверил, что "сама по себе формула Штайнмайера не несет никакой угрозы для Украины, а весь вопрос – в контексте для реализации этой формулы".

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В свою очередь, журналистка Татьяна Даниленко отметила, что на прошлом заседании ТКГ представитель Украины Леонид Кучма отказался подписывать "формулу Штайнмайера".

Напомним, что Зеленский на брифинге заверил, что выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

Также на брифинге Зеленский подтвердил, что Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера", о чем уже уведомила спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Напомним, ранее официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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