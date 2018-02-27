Соцзащита военных и вопросы финансовой политики: чем сегодня будет заниматься Рада

Верховная Рада в первый сессионный день недели намерена взяться за соцзащиту военнослужащих, рассмотреть вопросы финансовой политики и поручить профильному комитету парламента подготовить к срочному рассмотрению законопроекты об Антикоррупционном суде. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, в планах депутатов начать работу с рассмотрения законопроекта относительно обеспечения пограничной безопасности страны и утвердить повестку нынешней сессии.

Также Рада намерена дать поручение профильному комитету подготовить к срочному рассмотрению законопроекты, в том числе президентский, об Антикоррупционном суде.

На рассмотрение народныхз избранников будет представлен блок вопросов соцзащиты военнослдузащих. Одним из первых будет проект постановления об обращения ВР к Кабинету министров о создании министерства по вопросам ветеранов, а также законопроект о поддержке участников боевых действий и их детей в вопросе получения образования, в том числе высшего.

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На повестке стоит и ряд вопросов финансовой политики, среди которых, например, о рынках капитала, содействия привлечению иностранных инвестиций, обязательное страхование ответственности перевозчика за вред, причиненный жизни, здоровью пассажиров и третьих лиц.

Также Рада рассмотрит законопроект в первом чтении об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав, а во втором чтении обсудят вопросы нефтегазовой отрасли и о деятельности технологических парков.

Кроме того, в планах парламента есть переименование нескольких населенных пунктов.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий рассказывал, чем займется Рада на этой неделе. По его словам, одним из важнейших вопросов будет назначение главы Национального банка.

На днях у Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву. Представитель президента в ВР Ирина Луценко отметила, что претендент на пост главы НБУ уже начал консультации с парламентскими фракциями.