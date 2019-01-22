Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем сделает жизнь людей лучше – Порошенко

Президент отметил, что Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной

Фото: president.gov.ua

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем сделает жизнь людей лучше – Порошенко //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/64c/057/5c464c057921f.jpeg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/64c/057/5c464c057921f.jpeg 2019-01-22T00:58:00+02:00 Политика Президент отметил, что Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной

Президент Петр Порошенко убежден, что подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем не только будет способствовать сотрудничеству двух стран, но и сделает лучше жизни людей в обоих государствах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня в Иерусалиме мы подписываем это Соглашение и представители бизнеса говорят, что это поможет сделать жизнь людей в наших странах лучше, потому что это позволит сделать товары наших стран дешевле: украинские товары – в Израиле, израильские товары – в Украине. И мы планируем запустить новое соглашение о свободной торговле услугами – это прекрасная идея", – сказал глава государства перед подписанием документа.

"Это исторический день в отношениях между Израилем и Украиной. Исторический день, потому что мы уничтожили все барьеры в наших экономических отношениях и я хочу вас поздравить и поблагодарить за такое сотрудничество", – добавил Петр Порошенко.

Президент отметил, что задолго до этого сотни бюрократов пытались подготовить Соглашение между Украиной и Израилем о свободной торговле, снять все ограничения в экономической сфере между двумя странами. И наконец это удалось сейчас.

"Мы сделали сто страниц за один год и в целом это полторы тысячи страниц. И это стало возможным после нашей встречи в Нью-Йорке с премьер-министром, потом мы встретились в Париже, где собственно мы все закончили. И у нас еще один месяц ушел, чтобы закончить все переговоры", – сказал он.

Глава государства поблагодарил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и израильскую сторону за плодотворную командную работу и воплощение договоренностей премьер-министра Израиля и президента Украины. "И сегодня у нас есть этот исторический документ", – констатировал Петр Порошенко.

Президент отметил, что Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной.

"Это очень просто. Мы научились у Израиля как защищать нашу страну, чтобы сделать сильную армию. И мы научились как сделать сильной экономику и обеспечить благосостояние нашего народа. Мы научились этому у Израиле и я думаю, что это очень успешный урок", – отметил он.

Глава государства также выразил благодарность премьер-министру государства Израиль Беньямину Нетаньяху за эффективную координацию работы наших дипломатов в международных организациях.

"Мы имели очень большой успех на Генеральной ассамблее, в ЮНЕСКО и я хочу поблагодарить за эту очень важную поддержку от наших израильских друзей и партнеров", – подчеркнул он.

Президент выразил убеждение в активизации сотрудничества между Украиной и Израилем и пригласил премьер-министра посетить нашу страну с визитом.

Премьер-министр государства Израиль, в свою очередь отметил, что это третий визит президента Украины в Израиль с момента его инаугурации.

"И это доказательство тесных отношений между Украиной и Израилем. Эти связи имеют глубокие исторические и культурные корни. Украинские евреи составляют весомую часть населения Израиля. Украина также является домом для большой еврейской общины", – сказал он, отметив, что еврейская община 4-я по размеру в Европе.

Беньямин Нетаньяху отметил рост инвестиций и торговли между двумя странами за последние годы.

"Сегодня мы сделаем то, что усилит их еще больше – подпишем Соглашение о свободной торговле. Мы работали над ним много лет. Оно огромное – 1500 страниц", – констатировал Премьер-министр Израиля.

Во время визита президента Украины также обсуждались пути увеличения сотрудничества в технологической сфере, сфере здравоохранения, аэрокосмической отрасли, науке и других.

"Мы строим лучшее будущее для людей. Каждый из нас делает это самостоятельно, но считаю, что совместными усилиями мы достигнем лучших результатов", – резюмировал Беньямин Нетаньяху.

Как сообщалось, Петр Порошенко 20-21 января находился с официальным визитом в Израиле.

Переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017-м прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговый представитель Украины Наталия Микольская уточняла, что ЗСТ с Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.

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