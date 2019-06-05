Соглашения о перемирии и разведении сил в Донбассе станут настоящим прогрессом — Сайдик

Стороны высказали мнение о необходимости 10 июня начать разведение сил в Станице Луганской

Фото: Getty Images

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске сообщил о том, что стороны обсудили перспективы возобновления перемирия и разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.

"Подгруппа по безопасности обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня, стороны также высказали мнение о необходимости 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской, — сказал Сайдик. — Если это будет, то это будет настоящий прогресс".

Как сообщил ранее полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, при анализе ситуации с разведением сил в районе Станицы Луганской СММ ОБСЕ отметила, что с 28 мая обстрелы здесь не зафиксированы, то есть "созданы условия для разведения сил на данном участке, в связи с чем сторонами конфликта было принято решение о разведении сил в районе Станицы Луганская 10 июня".

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени.

Ранее Мартин Сайдик заявлял, что стороны конфликта на Донбассе не смогли согласовать условия перемирия на период пасхальных праздников, хотя им были предложены два варианта соглашения.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой, однако, несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Соглашения о перемирии и разведении сил в Донбассе станут настоящим прогрессом — Сайдик". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"