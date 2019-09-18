Согласия по "формуле Штайнмайера" нет: Сайдик об итогах переговоров в Минске

Входе встречи обсуждались вопросы обмена пленными, а также вопросы разведения сил в Петровском и Золотом

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Участники Контактной группы по Донбассу пока не достигли консенсуса по вопросу подписания "формулы Штайнмайера". Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

"Трехсторонняя контактная группа работает по принципу консенсуса. Не хочу вдаваться в подробности позиций каждой из сторон. Могу сказать, что "формула Штайнмайера", хоть и не является частью Минских соглашений, но вытекает из них", – сказал Сайдик журналистам.

Он подтвердил, что советники лидеров "нормандской четверки" обсуждали вопрос "формулы Штайнмайера" в рамках телефонной конференции, однако не стал уточнять, готовили ли они проект документа по имплементации данной формулы для участников сегодняшней встречи контактной группы в Минске.

Кроме того, Сайдик сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы обмена пленными, а также вопросы разведения сил в Петровском и Золотом.

"Обмен обсуждается только "всех на всех". Обсуждался вопрос разведения сил в Петровском и Золотом. Здесь позиции Киева и Донбасса близки. Надеюсь, что в ближайшее время они придут к консенсусу", - сказал Сайдик.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными. – Ред.) ", – сказал Пристайко.

"Это – то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

Как известно, Россия требует от Украины официального письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" в качестве условия для "нормандской" встречи на высшем уровне.

Отметим, в последнее время активно обсуждается "формула Штайнмайера" как вариант для спасения Донбасса. Однако есть мнения, что идея Москвы состоит в том, чтобы заставить Украину выполнить всю политическую часть Минских договоренностей без вывода российских войск и разоружения боевиков и, соответственно, легализовать т. н. Л/ДНР.

В свою очередь бывший замглавы Администрации президента (2015-2019 гг.) Константин Елисеев дал Зеленскому советы, как не попасться на крючок Путина по "формуле Штайнмайера". Он считает, что приоритетом на переговорах должно быть выполнение Россией вопроса вывода войск с Донбасса и разоружения боевиков – создание условия безопасности.

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