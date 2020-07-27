Рейтинг доверия: Гройсман второй после Зеленского

По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 15-20 июля, рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий президент Украины Владимир Зеленский. Главе государства доверяют 41%, а не доверяют – 53%.

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На втором месте – премьер-министр Украины в 2016-2019 гг Владимир Гройсман, которому доверяют 27% опрошенных респондентов. Одновременно 63% не доверяют политику.

Президентский рейтинг также возглавляет Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Владимира Гройсмана отдали бы свои голоса 3,1% респондентов.

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В опросе, который проходил методом личного формализованного интервью (face-to-face), приняло участие 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Напомним, что 21 июля экс-премьер, комментируя в эфире телеканала "Украина 24" ситуацию в стране и подводя итог года работы нового состава Верховной Рады, отметил, что украинской власти сегодня надо сконцентрироваться не на статистике встреч с людьми или количестве принятых законопроектов, а на проблемах украинцев, их занятости и росте доходов.

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