Согласование "формулы Штайнмайера": в "Слуге народа" объяснили, зачем это нужно

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" необходимо было для проведения встречи лидеров государств "нормандского формата". Об этом сообщил журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, этот шаг был чисто техническим для разблокировки возможности встречи "нормандской четверки". Именно на этом условии настаивала Москва.

"Чтобы перейти в "нормандский формат", был сделан технический шаг, и это дает надежду перейти в "нормандский формат", – заявил Арахамия.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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