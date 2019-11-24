Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае Кулебе

24 ноября, 19:17

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка с 2002 года занимается решением вопросов детей и детства

Николай Кулеба. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Николай Кулеба. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября попал в реанимацию после ДТП, уже больше 15 лет активно занимается решением вопросов детей и детства.

Перед своим назначением он восемь лет (с 2006 по 2014 год) руководил Службой по делам детей Киевской горадминистрации.

Должность детского омбудсмена он занял еще в декабре 2014 года согласно указу пятого президента Украины Петра Порошенко. 19 мая он уволил Николая Кулебу, но 1 июня новый президент Владимир Зеленский его переназначил.

Реклама

В 2002 году Кулеба возглавил основанную им годом ранее благотворительную организацию "Открытое сердце", которая открыла сеть центров по реабилитации детей улицы. А с 2006 года он руководит международной благотворительной организацией "Служба спасения детей".

В тренде
Зеленский посетил Национальный музей Голодомора: онлайн-трансляция

Вместе с женой Натальей воспитывает четырех детей.

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба попал в ДТП под Киевом – как видно на видео с места аварии его легковушка Toyota проехала на красный свет на перекрестке в смт Чабаны и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen. Вместе с ним ехали двое его детей – сыновья Тимофей и Елисей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети назначения омбудсмен Николай Кулеба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видео
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видеоПолитика
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика
"Слугу народа" обвинили в связях с похитителями активистов МайданаПолитика
Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае Кулебе
Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае КулебеПолитика
Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв Голодомора
Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв ГолодомораПолитика
В пять раз больше оклада: известно, какую зарплату получила Маркарова за октябрь
В пять раз больше оклада: известно, какую зарплату получила Маркарова за октябрьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...