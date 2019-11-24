Сохранил свой пост после Порошенко: что известно о детском омбудсмене Николае Кулебе

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка с 2002 года занимается решением вопросов детей и детства

Николай Кулеба. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября попал в реанимацию после ДТП, уже больше 15 лет активно занимается решением вопросов детей и детства.

Перед своим назначением он восемь лет (с 2006 по 2014 год) руководил Службой по делам детей Киевской горадминистрации.

Должность детского омбудсмена он занял еще в декабре 2014 года согласно указу пятого президента Украины Петра Порошенко. 19 мая он уволил Николая Кулебу, но 1 июня новый президент Владимир Зеленский его переназначил.

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В 2002 году Кулеба возглавил основанную им годом ранее благотворительную организацию "Открытое сердце", которая открыла сеть центров по реабилитации детей улицы. А с 2006 года он руководит международной благотворительной организацией "Служба спасения детей".

Вместе с женой Натальей воспитывает четырех детей.

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба попал в ДТП под Киевом – как видно на видео с места аварии его легковушка Toyota проехала на красный свет на перекрестке в смт Чабаны и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen. Вместе с ним ехали двое его детей – сыновья Тимофей и Елисей.

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