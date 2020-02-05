Сокращение числа депутатов в Раде может сорваться: политолог назвал причину

Конституционный суд высказал предостережение по законопроекту и это может стать проблемой

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Предварительно одобренный Верховной Радой законопроект о сокращении численности народных депутатов в Верховной Раде может быть признан неконституционным. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" аналитик Центра совместных действий Олег Савичук.

Эксперт отмечает, что, несмотря на позитивный вывод Конституционного суда по законопроекту, было высказано предостережение. По его словам, наибольшей опасностью для законопроекта является то, что "слуги народа" решили не учитывать предостережение, которые КС выразил в своем заключении.

"Решение Конституционного суда является обязательным к исполнению, его нельзя не учитывать. Если Конституционный суд указывает на недостатки проекта – то их надо исправлять, но Рада одним из таких решений откровенно пренебрегла. Более того, парламент нарушает собственные процедуры. В соответствии с регламентом Верховной Рады, парламент должен учесть предостережение Конституционного Суда, заново подготовить текст изменений и снова его направить в Конституционный Суд. Сейчас же "слуги" делают все для того, чтобы в будущем изменения были признаны неконституционными", – объяснил он.

Подробней о возможном уменьшении состава парламента читайте в материале "Раду сокращают: получится ли уменьшить число депутатов до 300".

Как сообщали новости "Сегодня", 4 февраля Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов. Если президентский законопроект будет принят и таки внесут изменения в Конституцию, то нардепов под куполом Рады останется 300.

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