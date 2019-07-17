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Сокращение госаппарата: у Зеленского озвучили масштабные планы

17 июля, 14:31

У Зеленского планируют сократить количество членов правительства и органов исполнительной власти

Фото: Кабинет министров Украины

В команде президента Украины Владимира Зеленского идет работа над инициативами по сокращению количества членов правительства, "вице-премьеров без портфелей" и органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления соответствующих министерств. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

"Речь идет не только о сокращении членов правительства, уменьшении количества так называемых вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и находятся в сфере влияния или управления соответствующих министерств. Работа продолжается, больше деталей я пока сообщить не могу", – сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Рябошапка отметил, что административную реформу нужно проводить, и она не должна исходить из принципа создания какого-то государственного органа под человека.

"А наоборот: если есть определенные государственные функции, то мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций", – указал он.

Ранее Рябошапка заявил, что после выборов в парламент-2019 новый созыв Верховной Рады должен заработать в начале сентября.

"Мы планируем, мы бы хотели, чтобы парламент в начале сентября начал работать и принимать первые законопроекты", – заявил Рябошапка.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Как сообщали новости "Сегодня", после формирования нового состава парламента Совет национальной безопасности и обороны первым делом предложит президенту Владимиру Зеленскому важные законопроекты, в частности по реформированию оборонной сферы и силовых структур.

А пока до политической тишины перед днем голосования остается два дня, кандидаты в Раду выступили с ключевыми заявлениями. Так, например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует отменить плату за переоформление паев, провести инвентаризацию земель и раздать свободные участки жителям села. Кандидат в народные депутаты Украины Игорь Смешко говорил об усилении обороноспособности Украины.


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Тег правительство, Зеленский, админреформа, Рябошапка

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Источник:

Интерфакс-Украина

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