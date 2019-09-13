Сократить состав: в "Слуге народа" рассказали о планах по Центризбиркому

ЦИК. Фото: facebook.com/UACEC

После того, как сегодня Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию (ЦИК), в партии "Слуга народа" намерены сократить состав комиссии, и не исключают, что туда могут попасть и нынешний члены ЦИК. Об этом сказал в кулуарах парламента нардеп от этой политической силы, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"В предыдущем составе ЦИК также есть нормальные, порядочные люди, поэтому с ними, думаю, также будет проведено собеседование относительно их участия в следующем составе ЦИК", – сказал он.

Качура также отметил, что новый состав ЦИК намерены обсуждать со всеми фракциями парламента, а также рассказал о планах сократить состав Центризбиркома до 15 человек. По его словам, сейчас Рада изберет 15 членов, а уже потом внесет изменения по сокращению численности.

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"Мне бы хотелось, чтобы мы все же привели в соответствие с законом количественный состав ЦИК, то есть это должно быть 15 членов, а не 17, как сейчас. Мы сейчас изберем 15, а затем внесем соответствующие изменения и приведем в порядок, потому что в основополагающих нормативных актах написано, что членов ЦИК именно 15, а не 17", – добавил нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в самой ЦИК называли политически мотивированным решение досрочного прекращения полномочий всего состава комиссии. В Центриззбиркоме отказывается воспринимать все обвинения, которые нивелирует факт проведения честных, демократических выборов.

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