Сомнительный комплимент Путина и условия вступления в НАТО: главные высказывания недели

/ Фото: Сегодня

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что "господин Зеленский не похож на националиста", а генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, на каких условиях Украина может войти в Североатлантический альянс. Читайте ТОП-5 главных цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Это неправильно, что Крым исчез из информационной повестки СМИ, мы не должны о нем забывать

Президент Владимир Зеленский на Инвестиционном форуме в Мариуполе озвучил одну важную проблему Донбасса и Крыма. Глава украинского государства считает. что тема Крыма все больше уходит из информационного пространства Украины, а жителей оккупированных территорий неправильно воспринимают.

По его мнению, уже сейчас государство должно работать над тем, чтобы не потерять сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

"Кроме дипломатии нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика относительно Донбасса и Крыма … Информационная политика – это наш общий вызов и общая ответственность – власти, СМИ и каждого пользователя соцсетей. Сегодня Крым абсолютно отсутствует в крупных масс-медиа. Он исчез с информационной повестки СМИ. Упоминания про людей на оккупированном Донбассе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо. А наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к т.н. "Л/ДНР", без исключения, всех называют "сепарами". В официальной риторике уже стало нормой говорить "жители временно оккупированных территорий". И все меньше упоминают о жителях Крыма и Донбасс. Мы (все меньше и меньше) говорим – граждане Украины. И это неправильно. Ни мы, и ни они не должны об этом забывать", – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что "сегодня украинское информационное поле заминировано". Он отметил, что, помимо фейков и манипуляций, встречаются гнев, агрессия, риторика переполнена ненавистью.

Йенс Столтенберг: Реформа СБУ будет свидетельствовать о желании Украины вступить в НАТО

В НАТО ожидают вступления в силу закона о национальной безопасности и реформы Службы безопасности Украины, одновременно оказывая помощь во внедрении евроатлантических принципов в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая с трибуны украинского парламента.

"Мы ожидаем введения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, а также реформирования Службы безопасности. Советники НАТО будут работать с вами над внедрением евроатлантических принципов и лучших образцов работы для усиления верховенства права, для обеспечения прав меньшинств и для усиления борьбы с коррупцией для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, такая работа будет свидетельствовать о желании Украины вступить в НАТО. При этом он подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми, хотя "дорога в НАТО не является легкой".

К тому же, добавил Столтенберг, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

Джон Салливан: "Северный поток-2" – это колоссальный рычаг давления России на Украину

Проект газопровода "Северный поток – 2" в случае реализации может стать рычагом давления Москвы на Киев, заявил в среду 30 октября замгоссекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ.

Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

"Это может предоставить (России. – Ред.) колоссальный рычаг давления", – сказал он на слушаниях в Конгрессе, обсуждая возможные последствия для Украины строительства этого газопровода.

Салливан пояснил, что со временем у Украины появилась "наркотическая зависимость" от российского газа, потому угроза поставок в обход страны может быть действенной.

Нашим приоритетом было противостояние реализации "Северного потока – 2", – напомнил Салливан о позиции администрации США.

Дипломат считает, что в создавшейся ситуации США есть смысл помогать Украине эффективнее использовать энергоресурсы и искать альтернативные источники поставок. Кроме того, он считал бы правильным "остановить "Северный поток – 2", чтобы газ продолжал поступать в Украину".

Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Владимир Фесенко: Зеленский оказался не так прост, как ожидали в Москве

Разведение войск в Золотом значительно увеличило шансы на проведение встречи в "нормандском формате" в ноябре. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Это разведение существенно приблизило встречу. Это было, по сути, последнее условие для этой встречи. Но есть важный нюанс: надо дождаться завершения процедуры. Чтобы не было стрельбы, каких-то провокаций. В общем, повода говорить, что разведение не произошло. Поэтому просто давайте дождемся окончания этой процедуры. Хотя там только один километр отвести, но по Станице Луганской мы знаем, что это не так все быстро делается. И, как я понимаю, Россия для того, чтобы подтвердить встречу в "нормандском формате" хочет дождаться документального подтверждения – правового акта фиксации отвода, который будет формализован на встрече Трехсторонней контактной группы", – сказал Владимир Фесенко.

Политолог также отметил, что отвод украинских войск в Золотом стал в определенной мере неожиданностью для Москвы, которая "недооценила Зеленского".

"Буквально на днях по итогам поездки Зеленского в Золотое Кремль устами Пескова обвинил украинскую власть в отсутствии контроля над ситуацией, возложив вину за срыв отведения на Украину. Риторику понять можно: хотя, с одной стороны, Москва заинтересована в выполнении Минских соглашений, с другой, она играет на дестабилизации ситуации в Украине. Они пытаются подставить Зеленского, показать, что он слабый, не контролирует ситуацию. Но здесь они просчитались. Зеленский оказался не так прост и не так слаб, как ожидали в Москве", – сказал политолог.

Владимир Путин: Господин Зеленский не похож на националиста

Президент РФ Владимир Путин сделал сомнительный комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Путин считает, что украинский лидер не похож на украинского националиста, однако сможет ли он с ними справиться – сказать сложно.

Об этом он заявил после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать", — заявил хозяин Кремля и заметил, что не считает себя вправе давать оценку действиям Зеленского в его контактах с националистами.

"Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и Верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю", — добавил Путин, предложив журналистам самим дать оценку.

"Вопрос в том, доведет ли он [Зеленский] до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать", — отметил Путин. Он заметил, что теперь стало ясно, что процесс затянулся из-за нежелания националистов уходить из районов, где должно произойти разведение сил.

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