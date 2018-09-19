Состав ЦИК расширили до 17 человек: Парубий подписал закон

В парламенте пытались отменить вчерашнее голосование за изменение в законодательство, но тщетно

Спикер парламент Андрей Парубий подписал принятый вчера закон об увеличении состава Центральной избирательной комиссии до 17 человек.

Изменения в закон Украины предполагают увеличение мест в ЦИКе с 15 до 17 членов, что позволит дать места в комиссии всем политическим силам.

Сообщается, что данный документ глава парламента подписал перед закрытием сегодняшнего пленарного заседания. Он заявил, что передает закон на подпись президенту Украины и выразил уверенность, что обновить состав комиссии депутаты таки смогут в четверг.

Стоит отметить, что перед этим Рада не поддержала проекты постановлений, которыми предполагалось отменить вчерашние результаты голосования за изменение количества членов ЦИК.

Как рассказывала координатор избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, президентская кампания под угрозой срыва из-за того, что депутаты никак не могут сменить старый состав ЦИК на новый. Она назвала три сценария на выборах в Украине.

Напомним, на прошлой сессии, в начале июля, Рада провалила изменение состава ЦИК из отсутствия голосов в зале. Парубий отметил кризис в сессионном зале и указал на угрозу будущим выборам. Отметим, что главной проблемой в изменении состава Центризбиркома является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест.