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Состоялись новые переговоры по Донбассу: у Зеленского сообщили подробности

28 мая, 12:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока реальных каких-то результатов достичь не удалось – договорились договариваться

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции между представителями Украины, России и ОБСЕ. Стороны обсудили недавние скандальные заявления боевиков о якобы "обстрелах" со стороны ВСУ, а также новое разведение сил на Донбассе и обмен пленными. Об этом сообщает Офис президента.

Так, в начале встречи украинская сторона настаивала на полном прекращении огня на передовой и установлении нового бессрочного перемирия, а также обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории.

В свою очередь в ОБСЕ отметили, что их наблюдатели зафиксировали следы тяжелой техники на территории, которая сейчас временно под контролем боевиков.

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Со своей стороны украинская делегация отметила, что во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы 22 мая представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны ВСУ.

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Тем временем подгруппа ТКГ по вопросам безопасности обсудила разведение сил на новых участках фронта, а также продолжились консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования территорий, что необходимо для продолжения процесса разведения сил. В свою очередь ОБСЕ отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, как предусмотрено в коммюнике по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Гуманитарная подгруппа договорилась, что на следующем заседании сформируют списки на новый обмен пленными. Стороны обсудили открытие КПВВ в Золотом.

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Во время работы экономической подгруппы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на оккупированной территории.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам прошлого заседания ТКГ Грызлов "обиделся" на Украину. Представителю РФ в Контактной группе особенно не понравился отказ Киева говорить с боевиками.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс переговоры в Минске Трехсторонняя контактная группа ТКГ

Источник: Сегодня

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