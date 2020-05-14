Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации: подробности

Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех»

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ – Ред.) провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, которая была сформирована указом Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает сайт главы украинского государства.

Реклама

Украина отметила важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже. Также речь шла о необходимости выполнения безопасности требований, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины.

Украина поддержала СММ ОБСЕ и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории страны в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех". Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины.

В тренде Зеленский пришел в Раду перед принятием закона о банках

Также подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии. Так, согласно сообщению КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Реклама

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. Представители Украины в очередной раз исключили возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции.

Также обсуждался вопрос восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Ранее у Зеленского рассказали, кто может войти в Консультативный совет при ТКГ.

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама