Состояние Сенцова ухудшается – адвокат

Сегодня, 16:04

У Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова.

Он отметил, что у Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары.

Олег чувствует слабость во всем теле.

На вопрос о том, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат ответил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов также отмечает, что против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".

Он также против перевода его в больницу где-нибудь, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".

Ранее стало известно, что десятки общественников и деятелей культуры написали письмо украинскому политзаключенному Олегу Сенцову с просьбой остановить голодовку.

В начале июля в Москве прошел концерт в поддержку Сенцова. Выступал рад известных деятелей культуры, среди которых музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала о состоянии здоровья Сенцова
Россия, голодовка, Сенцов

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hromadske.tv

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