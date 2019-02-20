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Кремль готовит новый удар: Порошенко рассказал о войске РФ в Крыму и на Донбассе

Сегодня, 18:00

Доходит до того, что Россия отправляет на войну на практику курсантов военных училищ

Российские танки
Российские танки. Фото: Минобороны РФ
Кремль готовит новый удар: Порошенко рассказал о войске РФ в Крыму и на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d79/4b7/5c6d794b7985d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d79/4b7/5c6d794b7985d.jpg Политика Доходит до того, что Россия отправляет на войну на практику курсантов военных училищ

Россия превратила оккупированный Крым в военную базу, а на Донбассе российской техники больше, чем у передовых стран Евросоюза на вооружении. Об этом сказал во время выступления на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке по случаю пятой годовщины российской агрессии против Украины президент Петр Порошенко.

Президент отметил, что Россия готовит новый военный удар по Украине.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль", – заявил Порошенко.

По его словам, оккупированный Крым стал площадкой для российских ракет, этим он объяснил и нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Президент рассказал, сколько у РФ войск в Крыму.

"По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму РФ разместила до 32,5 тыс. военных, 88 артиллерийских систем, 52 РСЗО, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, шесть боевых судов и шесть подводных лодок, оснащенных системами крылатых ракет "Калибр", – рассказал Порошенко.

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В течение пяти лет Москва продолжает направлять регулярные вооруженные силы и наемников на Донбасс. Донбасс в буквальном смысле превратился в конвейер для российской машины убийств.

"Вершиной цинизма является то, что Москва даже направляет на Донбасс курсантов военных училищ проходить практику на поле боя. На месте матерей я бы спросил у российского президента, где находятся их сыновья. На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это количество является большим, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Именно Украина сдерживает эту русскую силу – силу, которая насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 РСЗО, 776 артиллерийских систем", – подчеркнул глава украинского государства.

Как уже рассказывал президент, агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек, десятки тысяч получили ранения. Кремлю показалось мало Крыма и Донбасса, и он начал агрессию в Азовском и Черном морях.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что он уверен в том, что украинская армия сможет дать достойный отпор России. Он отметил, что российские летчики будут бояться лететь в Украину, если агрессор пустит в ход авиацию.

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Тег Россия, Крым, Донбасс, Порошенко, танки, ГА ООН, войско

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