Сотрудничать с Китаем опасно: советник Трампа предостерег Украину

Джон Болтон / Фото: AFP

Проводимая Пекином "дипломатия создания задолженностей" может под видом внешне привлекательных финансовых условий навредить украинской экономике.

Об этом во время официального визита в Украину предупредил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Нас беспокоит "дипломатия создания задолженностей", проводимая китайской стороной. И хотя сперва предлагаемые ими финансовые условия кажутся достаточно привлекательными, в будущем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами, в зависимости", – заявил он на брифинге 28 августа.

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Обеспокоенность Вашингтона обусловлена также и "кражей военных технологий" – Болтон указал на схожесть пятого поколения китайских самолетов с американскими F-35.

"Поэтому мы и выразили нашу обеспокоенность по этому поводу, если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно в части обеспечения своей обороны", – пояснил он.

В то же время, конкретные соглашения и транзакций украинского правительства с Китаем Болтон решил не комментировать, назвав это суверенным делом Украины.

"Мы в целом выразили нашу обеспокоенность и предостережения о несправедливой практике, которую осуществляет китайская сторона", – сказал он.

Болтон также опроверг слухи о том, что он прибыл в Украину, чтобы якобы предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, он не встречался с руководством компании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом КНР, с которым обсудил двустороннее сотрудничество стран и отметил важность для Киева китайских инвестиций и опыта.

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