Сотрудничество по обороне, торговле и реадмиссии: Рада одобрила соглашения с рядом стран

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировала соглашения с рядом государств – начиная от военного сотрудничества и заканчивая реадмиссией.

Депутаты одобрили следующие соглашения:

торговое соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Таиланд;

генеральное соглашение между правительствами Украины и Польши о сотрудничестве в сфере обороны;

соглашения между правительствами Украины и Румынии в сфере военных перевозок;

соглашение между Украиной и Швейцарией о реадмиссии лиц;

соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о реадмиссии;

соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Германии о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений;

соглашение между Кабинетом министров Украины и Федеральным советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой деятельности лицами, сопровождающими сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств при международной организации;

соглашение между Украиной и Португалией об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящихся на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений;

В то же время Верховная Рада не поддержала проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам".

Напомним, сегодня Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение границы. После принятия закона нарушителям границы будет грозить до трех лет тюрьмы, а при повторении преступления – до пяти лет.

Кроме того депутаты узаконили равные права женщин и мужчин на службе в ВСУ. Девушки наравне с мужчинами будут приниматься на контракт и призываться в армию.