Сотрудничество по обороне, торговле и реадмиссии: Рада одобрила соглашения с рядом стран

Сегодня, 16:24

Депутаты поддержали на сегодняшнем заседании документы по международному сотрудничеству Украины

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании ратифицировала соглашения с рядом государств – начиная от военного сотрудничества и заканчивая реадмиссией.

Депутаты одобрили следующие соглашения:

  • торговое соглашение между правительством Украины и правительством Королевства Таиланд;
  • генеральное соглашение между правительствами Украины и Польши о сотрудничестве в сфере обороны;
  • соглашения между правительствами Украины и Румынии в сфере военных перевозок;
  • соглашение между Украиной и Швейцарией о реадмиссии лиц;
  • соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о реадмиссии;
  • соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Германии о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений;
  • соглашение между Кабинетом министров Украины и Федеральным советом Швейцарии об осуществлении оплачиваемой деятельности лицами, сопровождающими сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств при международной организации;
  • соглашение между Украиной и Португалией об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей, находящихся на содержании дипломатического, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений;

В то же время Верховная Рада не поддержала проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам".

Напомним, сегодня Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение границы. После принятия закона нарушителям границы будет грозить до трех лет тюрьмы, а при повторении преступления – до пяти лет.

Кроме того депутаты узаконили равные права женщин и мужчин на службе в ВСУ. Девушки наравне с мужчинами будут приниматься на контракт и призываться в армию.
Рада, депутаты, сотрудничество, соглашение, ратификация

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"Сегодня"

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