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Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией – Порошенко сделал заявление

Сегодня, 19:50

Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины

Фото: president.gov.ua
Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией – Порошенко сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6fc/0c9/5c66fc0c9e3cf.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6fc/0c9/5c66fc0c9e3cf.jpeg Политика Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главным переговорщиком Европейской комиссии, руководителем рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в контексте выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает прасс-служба Администрации президента.

"Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины, и сотрудничество между сторонами будет продолжаться и развиваться на взаимовыгодных условиях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Порошенко проинформировал Барнье о развитии ситуации на Донбассе и невыполнении Россией Минских договоренностей, а также призвал его поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против Москвы.

Глава Украинского государства подчеркнул, что закрепление в Конституции стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является выдающимся моментом в истории всей Европы. М.Барнье приветствовал это решение Украины и отметил готовность поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко примет участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. С этой целью он посетит Германию с рабочим визитом 15-16 февраля.

Свой доклад президент зачитает в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

Помимо него, Украину на этом важнейшем международном мероприятии будет представлять и министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, ранее Порошенко выражал намерение представить на конференции по безопасности в Мюнхене доказательства непосредственного вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Украине.

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Тег Великобритания, Порошенко, Brexit

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