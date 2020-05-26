Сотрудники ГБР приехали на выставку картин Порошенко: видео

Пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко снова вызвали на допрос. Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) пришли на его выставку в музей Гончара и вручили повестку супруге Марине Порошенко.

"У сотрудников ГБР проснулась жгучая тяга к прекрасному. Именно поэтому они приехали в музей Гончара, разве могут быть другие причины? А поскольку сейчас пандемия, то они надели на себя средства индивидуальной защиты... бронежилеты. Ну, так вирус не пройдет, да", – написал в Facebook общественный деятель и бывший советник Порошенко Юрий Бирюков и показал фото.

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Также появилось видео "штурма" музея – силовикам пришлось силой брать вход в здание:

В то же время адвокат Игорь Головань сообщил, что сотрудники ГБР вручили Марине Порошенко повестку о вызове на допрос ее мужа. Также он раскритиковал силовиков.

"Жене Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу. Гораздо труднее найти действия ГБР, что соответствуют закону. В последнее время они только и делают, что нарушают законы и права граждан. Петр Порошенко приглашал прилично людей прийти (в музей. – Ред.) и посмотреть (на картины. – Ред.), а не вваливаться бандитским нападением с оружием в масках, а потом бежать, а потом возвращаться. А сейчас мы здесь стоим, то, может, они за бронетранспортером поехали", – сказал адвокат.

Напомним, Петр Порошенко сегодня не пришел на допрос и отправился на выставку. В музее он представил свою коллекцию, в которой оказались и картины, которые фигурируют в уголовном производстве о возможном сокрытии от таможенного контроля 43 произведений всемирно известных художников при перемещении через границу. В свою очередь Порошенко сообщил, что вместе с картинами есть и все необходимые документы, подтверждающие законность перевозки их через границу.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

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