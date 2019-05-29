Сотрудники Госбюро расследований пришли с осмотром в АП: появились детали

Сотрудники оперативно отреагировали на факты, которые были озвучены секретарем СНБО

Фото: ГБР /Facebook.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят осмотр ситуационной комнаты в Администрации президента Украины в связи с заявлением новоназначенного секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении мониторов, техники и серверов с секретной информацией из этого помещения.

"Мы оперативно отреагировали на факты, которые были озвучены секретарем СНБО... Мы внесли сведения (в ЕРДР – Ред.) и в настоящее время мы зарегистрировали уголовное производство, расследование проводят следователи территориального управления в Киеве. Сегодня мы проводим осмотр места события, в дальнейшем мы будем допрашивать свидетелей, допрашивать, в том числе, тех лиц, которые вчера, сегодня давали определенное видение этого события", – сказал директор ГБР Роман Труба журналистам в среду в Киеве.

Он заверил: "В ближайшее время мы дадим ответы на те вопросы, которые интересуют общество".

Директор ГБР подчеркнул, что в ходе проведения следственных действий будет установлена также и законность размещения этого оборудования в этом помещении, на какие средства и кем оно было приобретено.

"Оперативное сопровождение нам будут предоставлять оперативные подразделения других правоохранительных органов, мы обратились к СБУ для предоставления нам оперативного сопровождения", - сказал Труба.

Ранее сообщалось, что после того, как назначенный на должность СНБО Александр Данилюк показал голые стены секретной комнаты в Администрации президента, Государственное бюро расследований начало расследование относительно возможной потери техники с секретной информацией.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия). Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

Как сообщалось, 28 мая Данилюк показал голые стены секретной комнаты в Администрации президента. По его словам, из ситуационной комнаты, где проводились совещания с военными в АП, исчезла вся техника с секретной информацией. Однако у Порошенко уже отреагировали, заявив, что секретной информации там не было.

Также Данилюк рассказал о планах в СНБО. По его словам, будет создан сильный аналитический центр, который будет рекомендовать президенту решения на самые важные вопросы ,касающиеся обороны и безопасности.

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