Совбез ООН по Донбассу: пять стран сделали важное заявление

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Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша после заседания Совета безопасности ООН, посвященного пятой годовщине Минских договоренностей, выступили с заявлением в поддержку Украины. Об этом сообщает представительство Естонии при ООН, которое обнародовало заявление.

"Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН – Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша – полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанными границами", – говорится в заявлении.

Напомним,США на заседании Совета Безопасности ООН призвали Россию вывести свои силы с Донбасса и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями и мер, принятых лидерами "Нормандской четверки" в Париже.

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Как сообщалось, украинская сторона во время заседания Совбеза ООН поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого.

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Ранее сообщалось, что на 18 февраля Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН.

Позже Украина созвала на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что 18 февраля утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

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