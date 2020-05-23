Совбез ООН по Крыму: победа или провал Кремля

России удалось свести европейских дипломатов и «представителей крымского народа» на неформальной площадке. Но выиграла ли она от этого?

Поздно вечером 21 мая в Совбезе ООН состоялась видеоконференция по Крыму, инициированная Россией. Задуманное, скорей всего, как операция по "пробиванию бреши" в однозначном мнении мирового сообщества по вопросу аннексии полуострова и одновременно пропагандистская операция для "внутреннего пользователя", мероприятие ни первой, ни второй цели не достигло. Единственное, что получилось у Москвы, – опозориться.

Заседание по Крыму проходило по так называемой "формуле Арриа". По сути, это неформальный обмен мнениями, который не относится к числу мероприятий СБ ООН, не фигурирует в ежедневном журнале ООН и, разумеется, не предполагает какого-либо решения. По сути, это предоставленная на базе СБ ООН площадка для обмена мнениями. Заседания в подобном формате не то чтобы обычная практика для Совбеза, но проводятся регулярно.

К примеру, в марте нынешнего года такая встреча была проведена по инициативе Украины и ряда наших союзников – США, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Эстонии. На мартовской встрече рассматривался вопрос нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму. По итогам подавляющее большинство участников на основе предоставленных Украиной аргументов жестко осудили Россию за аннексию полуострова и нарушение прав крымчан. В мае ответный ход решила сделать Москва.

Ответ Москвы

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Скандал произошел еще на этапе подготовки к заседанию. Выяснилось, что Россия, пользуясь преимуществами страны-инициатора, внесла в список участников т.н. "представителей крымского народа". А по сути – коллаборантов, работающих в госорганах оккупационных "властей" либо тесно с ними сотрудничающих. Как признавали сами представители РФ, пандемия коронавируса и проведение заседания дистанционно открыли "окно возможностей" для такого участия. В любое другое время участие "представителей Крыма" было бы невозможным: им бы просто не выдали визы для участия в мероприятиях на площадках СБ ООН.

В Украине многими этот маневр России был оценен как попытка легализовать коллаборантов в качестве представителей крымского народа. Киев сразу отказался принимать участие в заседании.

"Украинская сторона не будет участвовать в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но, несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управления Верховного комиссара ООН по правам человека", – сообщила, в частности, в комментарии "Крым. Реалии" пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

На самых разных уровнях – как публично, так на различных встречах – украинские политики и дипломаты призывали отказаться от участия и наших европейских союзников.

"Россия пытается в такой наглой форме легализовать свои преступления и коллаборантов уже не в первый раз, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Европейская солидарность", заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. – И в этот раз непродуманность секретариата СБ дала возможность использовать только российский вариант участия в этом заседании. Это было шулерство. Накануне у нас была встреча с послами балтийских государств и Польши, я высказал свое мнение: лучше оставлять пустой стол в знак протеста".

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Ряд европейских стран, приглашенных к участию, так и поступили. Но все же многие наши союзники и партнеры решили принять участие в заседании. Впрочем, России от этого вряд ли стало легче.

Провал Кремля

Пересказывать содержание выступлений и атмосферу этого неформального заседания, пожалуй, не будем. В принципе, и первое, и второе хоть и неполиткорректно (если речь вообще может идти о политкорректности по отношению к государству-агрессору), но довольно точно передал в посте на своей странице в ФБ председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Отметим лишь, что заявления т.н. "представителей" Крыма о "фашистском украинском правительстве", "500 уехавших из Крыма за шесть лет" вызвали, как минимум, удивление большинства участников. А слова замглавы Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллаха Баирова о "праздновании" годовщины депортации крымскотатарского народа – оторопь у следивших за заседанием крымских татар.

В ответ на попытки приглашенных Кремлем коллаборантов отбелить действия агрессора на оккупированных территориях представители ЕС начали приводить статистику нарушения прав человека. И в итоге заявили, что приглашенные не представляют крымский народ.

"Легитимизации не произошло. Более того, эти "мартышки" не впечатлили участников. А наоборот, усилили мнение мировой общественности в том, что нужно прикладывать больше усилий, чтобы заставить Россию выполнять официальные решения международных институтов", – говорит Ахтем Чийгоз.

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О том, что не удалось достичь и пропагандистской цели, свидетельствует тот факт, что российские СМИ весьма скромно осветили "историческое событие". А цитировали впервые выступавших на столь серьезной международной площадке "представителей крымского народа" вообще единицы российских изданий.

Защита или уступка?

Таким образом, заседание для России, по сути, стало провальным. Тем не менее остался один крайне важный вопрос. Несмотря на то, что западные союзники нашей страны выступили на нем адвокатами Украины, не стал ли сам факт их участия в заседании вместе с "нерукопожатными" крымскими чиновниками и "общественными деятелями" уступкой ряда европейских стран России? С одной стороны, не проигнорировав заседание и продемонстрировав жесткую позицию по неприятию аннексии Крыма, союзники не допустили бенефиса Москвы. С другой – пусть неформально (поскольку мероприятие, напомним, неформальное), но были нарушены разработанные ЕС принципы, запрещающие дипломатам Евросоюза принимать участие в любых мероприятиях, целью которых является признание аннексии.

Эксперты "Сегодня" очень осторожно прокомментировали прецедент.

"Если говорить о действительно неформальных мероприятиях, то, возможно, оптимальным для Украины был бы тот вариант, который случился. То есть, участия Украины в любых подобных мероприятиях лучше пока избегать. А вот функцию защиты интересов Украины, как и произошло, могут выполнять наши союзники и партнеры – чтобы не давать России совсем уж вольно себя чувствовать", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

В свою очередь, первый заместитель директора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий также отмечает, что вопрос неоднозначный.

"На официальном уровне, конечно, нужно делать демарши. Но на уровне неофициальном, когда на площадке есть люди, которые развенчивают российские пропагандистские штампы, наверное, это хорошо для Украины. Если партнер приходит, чтобы разбить вдребезги позиции России, или если он не приходит вообще, демонстрируя солидарность с Украиной и приверженность принципам международного права, – наверное, это примерно однозначные вещи", – отметил Сергей Солодкий в комментарии сайту "Сегодня".

В то же время Ахтем Чийгоз акцентирует, что в дальнейшем нашим союзникам все же стоит избегать подобной практики.

Что на самом деле происходит на оккупированном полуострове сегодня, смотрите в сюжете "Сегодня":

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