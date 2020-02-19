Совбез ООН проводит заседание по Украине (видео)

Заседание началось в 22:00 по киевскому времени

/ Фото: AFP

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, созыв которого инициировала Россия.

Заседание началось в 22:00 по киевскому времени и посвящено теме Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ранее в представительстве Украины в ООН заявили, что украинская сторона во время заседания поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого.

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Ранее сообщалось, что на 18 февраля Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН.

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Позже Украина созвала на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что 18 февраля утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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