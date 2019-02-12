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Модернизация оружия и не только: чем НАТО будет помогать Украине

Вчера, 18:32

НАТО будет помогать Украине, в том числе и финансово

Фото: nato.int
Фото: nato.int.
Модернизация оружия и не только: чем НАТО будет помогать Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg Политика НАТО будет помогать Украине, в том числе и финансово

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о помощи Украине на пути вступления в блок означает то, что Североатлантический альянс будет помогать нам финансово. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, НАТО будет помогать Украине совершенствовать вооружение.

"Проблема вступления Украины в НАТО состоит в приведении к стандартам НАТО. Это большой и длительный процесс, который без помощи НАТО не может произойти. Например, системы опознания ПВО. Они все еще советского образца, их надо все переводить под НАТОвскую систему. Своих денег на это нет. Стандарты НАТО в вооружении, стандарты НАТО в логистике. Вся цепочка вооружения у нас еще советского образца. НАТО помогает через фонды. Создают фонды для помощи вооруженным силам. Они передают финансы. И мы своими силами, либо с помощью западных советников их реализуем", – говорит Жирохов.

Кроме того, Альянс будет помогать Украине бороться с коррупцией.

"Это будет происходит с помощью финансирования антикоррупционных органов, к примеру, НАБУ", – продолжает эксперт.

При этом НАТО не откажется от финансирования Украины, так блок уже немало денег вложил в нашу страну.

"Если принято решение вступления в НАТО, и уже реализуется программа по вступлению, то они помогают этим странам пройти определенные этапы. Кроме того, сколько денег они вложили в нас в 2014 году. Они через чур прагматичны, чтобы потерять это", – суммирует военный специалист.

Напомним, ранее в этом месяце Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения.

Как мы уже писали, прошлой осенью в Альянсе заявили, что, если Украина хочет стать его частью, то должна следовать курсу реформ, несмотря на очередные выборы президента и парламента в 2019 году.

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Тег НАТО, Украина, финансовая помощь, альянс, Столтенберг, вступление Украины в НАТО, Жирохов

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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