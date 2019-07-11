Советник Зеленского предложил переименовать русский язык в российский, а Россию – в Московию

Потураев уверен, что "украинский русский" отличается от русского в России

Фото UKRLIFE. TV.

Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в народные депутаты Никита Потураев предложил на украинских картах называть Российскую Федерацию Московией.

"Можем вообще на своих картах можем начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна (РФ) долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам - давайте мы им поможем", - сказал он в интервью Ukrlife. TV, опубликованном на YouTube.

Он также высказал мнение, что по сути Россия является "временно неподконтрольными Китайской Республике территориями".

О переименовании смотрите с 55:30.

Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.

""Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России) - российский", - заявил он.

В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook назвал инициативу переименовать Россию в Московию чушью.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в возможности заполнения документов на русском языке на Донбассе.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей.

Однако представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке для Донбасса нужно трактовать как его личное мнение.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе и напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

Как мы уже писали, в октябре прошлого года депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.

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