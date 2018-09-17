Совет ассоциации Украина-ЕС проведет заседание в декабре – Гройсман

Украина находится в постоянном диалоге с Еврокомиссией для интеграции в ЕС, отметил глава правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини вопросы подготовки к заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС, проведение которого запланировано на декабрь 2018 года.

"Провел телефонный разговор с Могерини. Подробно обсудили нынешнее сотрудничество, а также подготовку и содержательное наполнение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Планируем провести его в декабре", – рассказал Гройсман.

По словам главы украинского правительства, в ходе разговора стороны "договорились, что во время этого заседания сформируем четкую логистику нашей интеграции с ЕС, в частности, по таким направлениям, как юстиция, цифровой рынок, энергетика и таможенные вопросы".

"Наша цель – интеграция с Европейским Союзом. Поэтому и ведем постоянный и интенсивный диалог с Еврокомиссией", – резюмировал Гройсман.

Напомним, Европейский парламент в первой половине октября планирует рассмотреть и принять резолюцию о прогрессе Украины в имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как известно, 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступило в силу в полном объеме.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению к общим ценностям.

Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявила, что Соглашение об ассоциации с Украиной – самое амбициозное за всю историю ЕС.