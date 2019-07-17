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Совет безопасности ООН обсудил закон Украины о языке без принятия каких-либо решений

17 июля, 02:23

Заседание завершилось без принятия каких-либо резолюций

Фото: Getty Images

Члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций на инициированном Россией заседании обсудили закон Украины о функционировании украинского языка как государственного.

Заседание транслировалось на сайте ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вышеупомянутый закон противоречит всем конвенциям по защите прав нацменьшинств, а также является "насильственной украинизацией страны". По его словам, принятие закона осуществлялось без всеобщего консенсуса и по политическим мотивам.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, которая также приняла участие в заседании Совета, отметила в своем докладе, что ООН настаивает, чтобы был разработан законопроект, направленный на защиту прав национальных меньшинств и их языков.

В этом вопросе ее поддержал и верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Дзаньер.

В свою очередь, и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также напомнил о насилии и пытках против крымских татар и других меньшинств, и заявил, что США выступает против таких действий РФ в оккупированном Крыму, а также призвал Россию как можно скорее освободить украинских военнопленных моряков и к конструктивности.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр осудил решение России о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе и отметил, что это выходит за пределы Минских соглашений. Также он отметил, что вскоре Франция вместе с Германией планируют провести дипломатическую встречу в "нормандском формате". По его словам, речь идет о конструктивном обмене мнениями.

По словам заместителя постпреда Великобритании при ООН Джонатана Аллена, решение украинского парламента в отношении украинского языка подразумевает принятие последующих норм о правах нацменшинств, также он сделал акцент на том, что принятие таких законов является необходимым.

Постпред Британии, как и предыдущие спикеры, отметил, что украинцы продолжают страдать от конфликта, который подпитывается Россией. Он подчеркнул, что Британия также не признает выданные жителям Донбасса российские паспорта и требует от РФ прекратить поддержку боевиков кадровыми военными и вооружением.

В свою очередь, постпред Германии Кристоф Хойзген заявил, что вопрос закона о функционировании украинского языка вообще не стоит рассматривать на заседании Совета безопасности ООН.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. 

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в своем выступлении в очередной раз подчеркнул, что вопрос функционирования украинского языка является внутренним, и не нуждается в обсуждении на заседании Совета безопасности ООН.

Он отметил, вынося этот вопрос на рассмотрение, что РФ преследует двойную цель – оказать политическое давление на Украину и отвлечь внимание от других вопросов.

В свою очередь Небензя возмутился тем, что представители других стран не воспользовались данным заседанием для обсуждения закона о функционировании украинского языка.

Заседание завершилось без принятия каких-либо резолюций или других решений Совета безопасности ООН.

 

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Тег Совбез ООН, Украина, сб оон, языковой закон

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Источник:

УНИАН

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