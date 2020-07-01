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Совет Безопасности ООН принял резолюцию о запрете войн на время пандемии

1 июля, 21:56

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Как известно, Россия, которая вторглась как агрессор в Украину, отказалась поддержать эту резолюцию

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о глобальном прекращении огня во всех мировых конфликтах на время пандемии коронавируса, несмотря на отказ РФ поддержать ее. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко в Facebook.

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"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", – сообщил он.

Ранее представитель России в Совбезе ООН заявил, что глобальное перемирие невозможно без снятия санкций.

Санкции с России за ее многолетнюю агрессию против Украины и аннексию украинского полуострова Крым сняты не были.

Так, Совет Европейского Союза (ЕС) после аналогичного решения правительств стран – членов ЕС согласился продлить секторальные экономические санкции против России на полгода – до 31 января 2021 года.

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Напомним, недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций. Депутаты призывают международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам Российской Федерации избежать ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права.

Сайт "Сегодня" писал, что в ООН обеспокоены тем, что пандемия коронавируса может вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере продовольственного обеспечения, что отразится на жизнях сотен миллионов человек.

Ранее высокопоставленная чиновница Всемирной организации здравоохранения опровергла собственные слова о том, что зараженные коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно, редко передают инфекцию другим людям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Донбасс ООН Совбез ООН коронавирус пандемия агрессия России

Источник: Сегодня

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