Совет Федерации упростил получение украинцами вида на жительство в России
Верхняя палата российского парламента убрала квоты для получение ВНЖ украинскими беженцами
Вслед за Государственной Думой, которая несколько дней назад упростила предоставление отдельным категориям иностранцев разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в стране, соответствующий закон приняла и верхняя палата российского парламента – Совет Федерации РФ.
Новый закон предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.
Закон также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.
Без учета квоты разрешение на временное проживание могут также получить лица:
- поступившие на военную службу;
- являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников;
- являющиеся гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.
Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание – с 6 до 4 месяцев.
Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание:
- лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР;
- дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ;
- иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР;
- высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.
Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство.
Напомним, в мае российский президент Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.
Помимо того, Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство"соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.
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