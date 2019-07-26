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Совет Федерации упростил получение украинцами вида на жительство в России

26 июля, 12:43

Верхняя палата российского парламента убрала квоты для получение ВНЖ украинскими беженцами

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina.

Вслед за Государственной Думой, которая несколько дней назад упростила предоставление отдельным категориям иностранцев разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в стране, соответствующий закон приняла и верхняя палата российского парламента – Совет Федерации РФ.

Новый закон предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ.

Закон также упрощает порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ.

Без учета квоты разрешение на временное проживание могут также получить лица:

  • поступившие на военную службу; 
  • являющиеся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников;
  • являющиеся гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.

Закон устанавливает сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание – с 6 до 4 месяцев.

Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание:

  • лица, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР;
  • дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в РФ;
  • иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР;
  • высококвалифицированные специалисты и члены их семей, квалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в РФ по специальности, а также лица, у которых прекращено гражданство РФ.

Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство.

Напомним, в мае российский президент Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.


Помимо того, Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство"соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.

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Тег гражданство, Украина, беженцы, паспорт, Совет Федерации, агрессия в отношении Украины

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Источник:

Интерфакс

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