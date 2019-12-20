Советница Трампа оценила вероятность визита Зеленского в Белый дом

Украинский президент давно имеет приглашение от Трампа, но пока нет никаких возможных дат поездки

Келлиэнн Конуэй. Фото: instagram.com/kellyanneconway

Новая встреча президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа состоится, уверены в Белом доме. Более того, советница президента США Келлиэнн Конуэй отмечает, что нынешняя администрация больше всего помогает Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Она отметила, что Дональд Трамп больше поддерживает Украину, чем предыдущий американский президент (Барак Обама).

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"Я уверена, что он (Зеленский – Ред.) посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров посетить Белый дом. Многие из них это сделали. Президент (США) встречается с ними здесь, в их странах, на полях встреч "Большой семерки", НАТО. Самое главное в отношениях американского президента с украинским это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Украинский президент начал разговор словами: "Эй, я учился у вас, я получил от вас навыки, господин президент". Потом они встретились во время сессии Генассамблеи ООН и они могут продолжить говорить. Но главное, что нужно знать про Украину и США это то, что президент Трамп не – не президенты Обама или Буш – дал Украине 400 млн долл. для покупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора – России", – сказала Конуэй.

Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который пребывал на днях с визитом в Америке, рассказывал, что Киев работает над подготовкой полноценного визита Зеленского в США. В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Зеленскому сейчас нежелательно ехать с визитом в США и назвал причину.

Напомним, последний раз президент Украины был в США в конце сентября, когда принимал участие в Генеральной ассамблее ООН. Также там он встречался с американский президентом Дональдом Трампом, тогда и вспыхнул скандал с якобы давлением на украинского лидера через рассекречивание стенограммы телефонного разговора. Читайте все подробности визита президента Зеленского в США и встречи с Трампом.

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