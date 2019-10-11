Советник Помпео подал в отставку из-за скандала с Украиной

Майкл Маккинли оставляет должность на фоне бездействия своего начальника

Майкл Маккинли и Майк Помпео / Фото: Flickr

Из-за "украинского скандала" вслед за спецпредставителем по Украине Куртом Волкером Государственный департамент США решил покинуть еще один высокопоставленный дипломат.

Речь идет о старшем советнике главы американской дипломатии Майкле Маккинли, пишет The Washington Post.

На его решение якобы повлияло отсутствие со стороны госсекретаря Майка Помпео публичной поддержки сотрудников дипведомства, затронутых происходящим.

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В частности, у Маккинли вызвала обеспокоенность судьба дипломатов, которые должны были выступить перед комитетами Палаты представителей США, расследующих процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

В частности, речь идет об экс-после США в Украине Мари Йованович, отозванную Помпео из-за обвинений в нелояльности Трампу. Она должна дать показания в Конгресса 11 октября.

По словам адвоката американского президента Руди Джулиани, именно Трамп поручил ее уволить.

Напомним, что поводом для импичмента Трампу стал скандал о его июльском телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Байдена.

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