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Советник президента Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной позиции на переговорах с РФ

24 мая, 21:46

Данилюк признал, что некоторые обстоятельства в вопросе транзита находятся за пределами влияния Украины

Фото Politeka
Фото Politeka.

Кабинету министров и НАК "Нафтогаз Украины" необходимо прекратить споры и выработать сильную совместную позицию на предстоящие переговоры с РФ о транзите газа, заявил советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк, чье назначение секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины ранее анонсировали официальные представители главы государства.

"Если это касается вопроса переговоров с Россией по транзитному контракту, то тут не должно быть споров между Кабмином и "Нафтогазом", где каждый тянет в свою сторону. А должна быть общая позиция и совместное формирование переговорной позиции, ее отстаивание", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.

Данилюк признал, что некоторые обстоятельства в вопросе транзита находятся за пределами влияния Украины.

"Но мы должны при таких условиях все равно проводить переговоры, отстаивать свою позицию и добиваться наилучшего результата", – подчеркнул он.

Советник президента уточнил, что его назначение секретарем СНБО еще не произошло.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО.

Между тем, Данилюк рассказал, как должен работать СНБО. По его словам, сейчас важно, чтобы был центр стабильности в государстве.

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Тег Кабмин, переговоры, Нафтогаз, СНБО, Данилюк, Нафтогаз Украины

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