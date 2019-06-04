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Советник президента рассказал, когда Зеленский может встретиться с Трампом

4 июня, 07:10

Администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи

Фото: Официальный сайт президента Украины

Внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен озвучил возможный период встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Приглашение от Трампа пришло 30 мая 2019. Но конкретная дата визита Зеленского в США пока не названа.

Однако советник главы государства уточнил, что встреча может состояться после переговоров Дональда Трампа и президента России Путина, которые могут встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 – ред).

"Сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США", – резюмировал советник.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

Кроме этого, глава государства уже провел переговоры с американским сенатором. Зеленский обсудил с американским политиком Робертом Портманом осуществление судебной, военной и экономической реформ.

Напомним, что ранее у Зеленского назвали главную цель его первого зарубежного визита. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского Совета Дональдом Туском, Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис и своим коллегой президентом Польши Анджеем Дудой. На встречах с руководством ЕС и НАТО президент планирует отметить, что новое руководство взяло курс на глубинные преобразования.

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Тег США, переговоры, Путин, встреча, Зеленский, Трамп

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Источник:

Радио Свобода

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