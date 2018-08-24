Советник Трампа прибыл в Киев

Человек Трампа уже встретился с премьер-министром Украины и готовится посетить военный парад

В Украине прилете советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Владимира Гройсмана в Twitter.

Отмечается, что человек Трампа в первую очередь встретился с главой украинского правительства. Также их сопровождали посол США в Украине Мари Йованович и посол Украины в США Валерий Чалый.

"Приветствую в доме правительства советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Украина и США имеют большое совместное будущее", – написал Гройсман.

В то же время, по словам премьера, сам Болтон сказал: "С нетерпением ожидаю переговоров и готов способствовать углублению наших отношений".

Как рассказывал накануне Валерий Чалый, человек Трампа во время визита в Украину посетит военный парад в Киеве.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Независимости. Сайт "Сегодня" покажет онлайн-трансляцию военного парада в Киеве. В нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые на параде отмаршируют 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику пройдутся военные из 18 стран мира – всего 300 человек.