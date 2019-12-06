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Советник Зеленского назвал возможный эффект от саммита в Париже

6 декабря, 00:28

Из Парижа не приедет новый „Минск“ или какой-то „Париж“, - заявил советник президента Украины

/ Фото: Сегодня

Украине не стоит ждать от саммита Нормандской четверки в Париже новых договоренностей уровня Минских соглашений, однако результатом этой встречи могут стать установление на Донбассе полноценного перемирия и обмен удерживаемыми лицами. Такое мнение озвучил советник президента Украины, депутат Верховной рады Никита Потураев.

"Из Парижа не приедет новый „Минск" или какой-то „Париж", но могут приехать три вещи: прекращение огня по всей линии соприкосновения, что прописано в Минских соглашениях и освобождения наших удерживаемых лиц, — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов. — При выполнении первых двух пунктов последует политический процесс, а именно выборы (на Донбассе —Ред) по украинскому законодательству". Потураев уточнил, что ожидается освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" с привязкой к спискам Международного комитета Красного Креста.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский уже озвучил свои приоритеты накануне встречи.

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Тем временем в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс стрельба Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат

Источник: ТАСС

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