Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости политики

Советники Зеленского провели ряд встреч с чиновниками ЕС: появились подробности

4 мая, 13:59

Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюссели получили поддержку будущей политики Зеленского

Рябошапка (первый слева) и Данилюк (второй). Фото: пресс-служба Зеленского
Рябошапка (первый слева) и Данилюк (второй). Фото: пресс-служба Зеленского.

Пока новоизбранный президент Владимир Зеленский готовится к инаугурации, представители его команды уже полным ходом ведут диалог с западными партнерами Украины. Его советники Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с представителями руководства Европейского Союза, сообщает пресс-служба Зеленского.

Так, 3 мая они встретились с кабинетами председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского Совета Дональда Туска и комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнеса Хана.

Кроме того, члены команды новоизбранного президента провели рабочий ланч в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится летом в Торонто. Основным вопросом было содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права.

"Мы увидели поддержку нашей политики со стороны западных партнеров и заинтересованность в активизации сотрудничества с Украиной во время президентства Владимира Зеленского", – сообщил Александр Данилюк.

Читайте также

Также советники Зеленского провели встречи с президентом Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Гансом ван Бааленом, с Кристианом Даниэльсоном, генеральным директором Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС и исполнительным директором Европейского оборонного агентства Хорхе Домеком.

Как мы уже сообщали, советник Зеленского провел переговоры с министром энергетики США Перри. Они обсудили вопрос энергетической независимости Украины.

Также недавно у Зеленского назвали основной приоритет внешней политики новоизбранного президента. По словам Данилюка, для Зеленского архиважно возобновление переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, Зеленский, Данилюк, встречи, советники, Рябошапка

Вы сейчас просматриваете новость " Советники Зеленского провели ряд встреч с чиновниками ЕС: появились подробности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Раду внесли проект постановления о дате инаугурации Зеленского

Вчера, 15:34

Народный депутат Сергей Мищенко предложил дату проведения торжественного заседания парламента

Традиция или "фишки" – чего ожидать от инаугурации Зеленского

Вчера, 14:45

Эксперты прокомментировали процедуру вступления Зеленского на президентский пост

В Раде рассказали, когда назначат дату инаугурации Зеленского

Вчера, 14:20

Ирина Геращенко уверяет – парламент не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента

У Зеленского сделали заявление по инаугурации

Вчера, 13:34

По словам Данилюка, определение даты инаугурации – это решение Верховной Рады

Стало известно, когда может состояться инаугурация Зеленского

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Новые правила оплаты "коммуналки": Что ждет украинцев

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

ТОП-5 самых дорогих авто в Украине за 2018 год

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Фитнес-браслеты по минимальным ценам. Солидные скидки

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Сегодня, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Вчера, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Обильное питье: печальные последствия

Продукт, который резко увеличивает риск рака