Советники Зеленского провели ряд встреч с чиновниками ЕС: появились подробности

Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюссели получили поддержку будущей политики Зеленского

Рябошапка (первый слева) и Данилюк (второй). Фото: пресс-служба Зеленского.

Пока новоизбранный президент Владимир Зеленский готовится к инаугурации, представители его команды уже полным ходом ведут диалог с западными партнерами Украины. Его советники Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с представителями руководства Европейского Союза, сообщает пресс-служба Зеленского.

Так, 3 мая они встретились с кабинетами председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского Совета Дональда Туска и комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнеса Хана.

Кроме того, члены команды новоизбранного президента провели рабочий ланч в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится летом в Торонто. Основным вопросом было содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права.

"Мы увидели поддержку нашей политики со стороны западных партнеров и заинтересованность в активизации сотрудничества с Украиной во время президентства Владимира Зеленского", – сообщил Александр Данилюк.

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Также советники Зеленского провели встречи с президентом Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Гансом ван Бааленом, с Кристианом Даниэльсоном, генеральным директором Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС и исполнительным директором Европейского оборонного агентства Хорхе Домеком.

Как мы уже сообщали, советник Зеленского провел переговоры с министром энергетики США Перри. Они обсудили вопрос энергетической независимости Украины.

Также недавно у Зеленского назвали основной приоритет внешней политики новоизбранного президента. По словам Данилюка, для Зеленского архиважно возобновление переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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