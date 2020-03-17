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Советы от президента: Зеленский рассказал, чем можно заняться во время карантина

17 марта, 03:36

Елена Кузьмич

"Будьте дома, читайте книги, смотрите кино", - предложил он

Президент Украины Владимир Зеленский дал советы украинским гражданам о том, чем стоит занять во время карантина и в период угрозы коронавируса.

"Я всем советую оставаться дома – это правда. Если вы это можете, каким-то образом оставаться дома – это наилучший выход из этой ситуации, быть дома. Если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно врачу. Мы поможем", – сказал он в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

"Будьте дома, читайте книги, смотрите кино", – предложил он.

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Президент также пошутил, что "никто не отменял демографический кризис в Украине, борьбой с которым может заняться молодежь. "Я думаю, что пришло время бороться и с этим кризисом", – резюмировал он.

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А вот мировые музеи открывают бесплатные онлайн-экскурсии для досуга во время карантина.

Напомним, что за прошедшие сутки на планете коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек, умерло 6606 человек.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167511, из которых более половины — 86434 — зафиксированы за пределами материкового Китая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина демография досуг Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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