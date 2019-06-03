Зеленский и Кучма провели брифинг: стали известны детали

Встреча с журналистами проходит на крыльце Администрации президента

Фото: Сегодня

Глава государстваВладимир Зеленский дал брифинг журналистам на Банковой в здании Администрации президента.

В брифинге также принимал участие второй президент Украины (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма.

В частности, на брифинге было отмечено, что Леонид Кучма возвращается в переговорный процесс и возглавит украинскую делегацию на переговорах в Минске.

После брифинга Зеленского возле АП ожидают журналисты, которым президент пообщещал сообщить детали.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию.

Напомним, на прошлой неделе, 31 мая, в Администрации президента состоялось первое заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством нового президента. Накануне лета Зеленский неожиданно призвал готовиться к отопительному сезону. Он сообщил, что на встрече с членами правительства и силовиками проблемы энергетической безопасности обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

А те временем президент Украины готовится к первым поездкам и встречам на международном уровне. 4-5 июня Зеленский отправится в Брюссель. Как рассказывала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, для Зеленского и руководства ЕС это будут больше ознакомительные встречи, чтобы понять, какие планы у новой украинской администрации в вопросах внешней политики.

Кроме того, у президента намечаются и другие важные визиты. Так, например, в МИД анонсировали его поездку в Берлин и Париж во второй половине июня. А тем временем президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в США.

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