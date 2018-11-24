"Ежегодно делают шоу": эксперт о голосованиях и коалиции в Раде

В Верховной Раде Украины на сегодняшний день фактически сформировалось и работает ситуативное депутатское большинство, и такое положение вещей в депутатском корпусе будет сохраняться до следующих выборов в парламент.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала политконсультант, кандидат юридических наук Ирина Серова, комментируя утверждение во втором чтении бюджета-2019, несмотря на не поддержку документа рядом проевропейских фракций и политсил.

"Наше коалиционное сообщество в Раде можно назвать "союзом жабы с гадюкой. То есть когда депутатам необходимо, в принципе, то возможно их объединение при голосованиях. Например, когда есть "закопанные" бюджетные интересы, то из года в год мы наблюдаем абсолютную консолидацию голосования. Причем, если обратить внимание, консолидируется все как обычно за счет депутатских групп, а голосование внутри самих коалиционных фракций не такое уж и дисциплинированное. Соответственно, ничего нового не произошло и в этот бюджетный процесс, потому что в бюджете всегда "закапывается" очень много обещаний на мажоритарные округа, представители которых формируют большинство депутатских групп. В том числе есть ряд мажоритарщиков и во фракциях большинства. Поэтому мотивация явно была проведена первоначально, были согласованы позиции, а потом уже получилось консолидированное голосование за бюджет. Почему-то у нас всегда подается бюджетное голосование как великое достижение парламента, на этом ежегодно делают шоу, обязательно нагнетают нервозность и т.д. Но нервозность состоит лишь в том, что идет "торг" за условия цены голосования за данный документ. Вот и все", – пояснила она.

По прогнозам Серовой, нет никаких предпосылок говорить о том, что вопрос с ситуативным большинством или его стабилизацией может измениться до следующих парламентских выборов. Более того, градус напряжения в стенах ВРУ будет повышаться по мере приближения даты голосования на выборах в Раду.

"И мы увидим, что не только оппозиция друг на друга будет нападать, но и условно сама коалиция будет делать то же. Сейчас же – чисто ситуативные обстоятельства с парламентской коалицией", – резюмировала эксперт.

Ранее руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя позитивные итоги "ночного" бюджетного голосования в Раде отмечал, что в парламенте провластное депутатское большинство вновь продемонстрировало свою эффективность при принятии важных системных решений.

"Голосования в парламенте показали, что формальное и неформальное парламентское большинство продолжает функционировать весьма эффективно. Даже кадровые вопросы (назначение двух министров) проголосовали. Возможно, это было частью договоренностей по бюджету", – делился впечатлениями от "бюджетной ночи" политолог у себя в Facebook.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" политолог Александр Палий отмечал, что в нужные моменты парламентское большинство способно мобилизоваться для принятия тех или иных важных или системных решений, но ситуация с жизнеспособностью коалиции выглядит двоякой.

Как сообщалось, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге депутаты приняли его в шесть утра сегодня. Читайте подробней, как принимался бюджет Украины на 2019 год.

Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.