Союзники России в ПАСЕ пытаются давить на украинскую делегацию: подробности

На украинскую делегацию давят через секретариат ПАСЕ с тем, чтобы она приняла участие в осенней сессии

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Новую делегацию Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пытаются заставить прибыть в Страсбург для участия в осенней сессии Ассамблеи. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел (МИД) Сергей Кислица.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить business as usual. Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал дипломат.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии ПАСЕ и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требований резолюций ПАСЕ, сообщила на своей странице в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ярько.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Читайте также: Вернули Россию – ушла Украина: что нужно знать о скандале в ПАСЕ

"Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование несвоевременным", – гласит заявление украинской делегации в ПАСЕ.

Вдобавок к этому делегация отказалась подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама